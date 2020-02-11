23 Августа 2020
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китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

Число жертв коронавируса 2019-nCoV перевалило за тысячу

Число жертв вкоронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки перевалило за тысячу, составив на утро 11 февраля 1016 человек. Выздоровело полностью в четыре раза больше – около 4 тыс. человек. Официально подтверждены более 42,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большая часть из них – в континентальном Китае. Это данные Национального комитета по здравоохранению КНР.

Накануне стало известно, что ученые из Шахайского университета совместно с лабораториями нескольких фармацевтических компаний приступили к испытанию нескольких вакцин на мышах. Это первый этап, после которого препарат будет испытываться на более крупных животных, и только потом, если не будет никаких опасных побочек, начнутся клинические испытания на людях.

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Число жертв коронавируса 2019-nCoV перевалило за тысячу

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, китай, жертвы, вакцина



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