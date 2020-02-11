Руководство ГТРК "Камчатка" ответило на инцидент со смеющейся телеведущей

В ГТРК "Камчатка" ответили на действия своей сотрудницы, которая после записи эфира рассмеялась над суммой выплат для федеральных льготников, пишет ТАСС.

Как отметил руководитель камчатского филиала "Вестей" Алексей Костылев, с телеведущей Александрой Новиковой проведена беседа.

"Мы с ней уже общались. Просто побеседовали", - отметил Костылев.

Он добавил, что уже известно кто именно распространил видеозапись в сети. Костылев пояснил, что пока никаких кадровых решений не принято.

Ранее телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент - он отметил, что это не может быть правдой и предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс.

Напомним, на видео показан сюжет, который рассказывает о социальных выплатах жителям Камчатского края. С февраля для федеральных льготников ежемесячная денежная выплата повысилась на 3%. В конце сюжета, когда камеры эфира отключили, телеведущая Александра Новикова разразилась громким смехом и объяснила свое поведение.