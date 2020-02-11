23 Августа 2020
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Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции

Российский президент Владимир Путин встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 13 февраля, говорят источники, близкие к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие планируется.

В расписании заседаний рабочей группы на этой неделе пока значится только вторник, 11 февраля, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул предложение о внесении Бога в Конституцию РФ. Партийные деятели также заверили журналиста Накануне.RU в том, что предложение пока только устное и никакой конкретики в себе не несло. Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля.

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Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции

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Теги: Путин, Конституция



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