Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции

Российский президент Владимир Путин встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 13 февраля, говорят источники, близкие к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие планируется.

В расписании заседаний рабочей группы на этой неделе пока значится только вторник, 11 февраля, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул предложение о внесении Бога в Конституцию РФ. Партийные деятели также заверили журналиста Накануне.RU в том, что предложение пока только устное и никакой конкретики в себе не несло. Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля.