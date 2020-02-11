23 Августа 2020
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Экономика В России
Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Жители половины российских регионов прекратили платить ипотеку

Объем просроченной задолженности по ипотеке в России в 2019 году снизился на 0,4%, до 72,6 млрд руб.

Однако жители половины регионов фактически прекратили обслуживать кредиты, следует из материалов коллекторского агентства "Долговой Консультант". По словам экспертов, в 2020 году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотечным займам, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Как говорится в исследовании, по стране уже более 22,3 тыс. проблемных ипотечных квартир, залогодержателем по которым являются банки. Реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в полтора раза больше, сообщает Lenta.ru.

Ранее в России составлен список регионов с самой доступной ипотекой.

Это Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, говорится в исследовании "Росбанка".

Жители этих регионов могут себе позволить взять ипотечный кредит на вторичное жилье площадью от 101 кв. м до 144 кв. м.

Как сообщила вице-президент Всероссийского банка развития регионов Екатерина Орлова, ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, что сделает ипотеку еще более доступной.

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Жители половины российских регионов прекратили платить ипотеку

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Теги: ипотека, займ, кредит



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