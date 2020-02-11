Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Соловьев сообщил, что, услышав этот текст, подумал, что это не может быть правдой, и предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс. "Что это? Для чего это было? Откуда появилось?" — сказал телеведущий.

Соловьев выразил уверенность в том, что руководство ВГТРК обязательно проведет проверку и сделает соответствующие выводы, сообщает "Газета.ру".

Напомним, на видео показан сюжет, который рассказывает о социальных выплатах жителям Камчатского края. С февраля для федеральных льготников ежемесячная денежная выплата повысилась на 3%.

В конце сюжета, когда камеры эфира отключили, девушка разразилась громким смехом и объяснила свое поведение.

"Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте", - сказала телеведущая.