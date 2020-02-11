23 Августа 2020
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Политика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Экс-глава ПФР вновь займётся пенсиями жителей России

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, отвечающий за вопросы пенсионного обеспечения, может стать куратором работы Росимущества.

Вместо него вопросами пенсий и "гарантированным пенсионным планом" может заняться экс-председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Не исключено, что он получит ряд обязанностей, которые выполняли другие заместители министра, пишет "Коммерсант".

Напомним, 23 января глава кабмина Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Другим распоряжением премьер-министр уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.

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Экс-глава ПФР вновь займётся пенсиями жителей России

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Теги: ПФР, пенсия



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