Выявлен новый способ передачи смертельного коронавируса

Эксперты установили новый путь передачи смертельного коронавируса - им может стать диарея.

Считается, что основным способом распространения вируса является воздушно-капельный путь, и угрозу несет кашель зараженного человека, а также загрязненные поверхности. В то же время специалисты подчеркивали, что этот вывод основан на исследовании пациентов с респираторными симптомами, хотя инфекция также вызывала расстройства пищеварительного тракта.

В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдалась у 14 из 138 пациентов за один-два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания, сообщает Lenta.ru.

Ранее стало известно о том, что инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня, а не 14. Таковы результаты исследования "Клинические характеристики нового коронавируса 2019 г. в Китае", в котором принимал участие известный китайский пульмонолог и эпидемиолог Чжун Наньшань.

Авторы исследования изучили данные 1,1 тыс. пациентов, заразившихся коронавирусом, из 522 больниц в 31 провинции Китая. По их данным, в большинстве случаев инкубационный период составляет три дня, но в некоторых случаях симптомы заболевания могут проявиться как уже через один день, так и через 24 дня.