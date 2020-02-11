23 Августа 2020
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Политика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Поправки по использованию маткапитала внесены в Госдуму

Поправки в проект закона о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией, внесены в Госдуму.

Как сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, представители партии после принятия документа будут оказывать россиянам помощь с его применением в регионах, чтобы закон работал без бюрократии, сообщают "Известия".

Как сообщалось, введение маткапитала на первого ребенка, о котором в послании Федеральному Собранию 15 января объявил президент РФ Владимир Путин, является неудачной мерой и может сработать против рождаемости, так как потенциал роста рождаемости первых детей очень невелик, а в будущем анонсированные изменения будут демотивировать родителей на рождение вторых детей. В результате огромные деньги будут направлены не туда, а могли бы принести гораздо больший эффект в случае грамотной демографической политики. Об этом Накануне.RU рассказал независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

То есть перенос маткапитала со второго на первого ребенка даст краткосрочный рост числа рождений первенцев в ближайшие год-два, но это в основном будут те дети, которые и без маткапитала были бы рождены в обозримые годы, а значит, к росту итоговой рождаемости это не приведет.

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Поправки по использованию маткапитала внесены в Госдуму

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Теги: маткаптал, Госдума



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