В Санкт-Петербурге задержана Надежда Толоконникова

Полиция Санкт-Петербурга задержала участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще 12 человек.

Их задержали в художественной студии во время фотосессии. Сотрудник правоохранительных органов отказался назвать им причину задержания и заявил, что их доставят в отделение "для разбирательства по заявке, которая поступила". В противном случае полицейский пригрозил применить физическую силу и спецсредства.

9 февраля, полиция Санкт-Петербурга сорвала съемки клипа Pussy Riot на киностудии "Ленфильм", сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, в 2018 году Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации участницам скандальной панк-группы Pussy Riot.

17 июля ЕСПЧ постановил, что Россия якобы нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц Pussy Riot, устроившим "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.

Европейский суд постановил выплатить им свыше 37 тыс. евро и еще свыше 11 тысяч евро для покрытия судебных расходов.