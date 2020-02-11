В Москве задержаны остальные участники розыгрыша про коронавирус

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали еще двух мужчин, участвовавших в пранке с коронавирусом в метро.

Как выяснилось, предполагаемыми сообщниками ранее задержанного Караматулло Джаборова являются двое безработных москвичей. По месту их проживания изъяты компьютеры и мобильные телефоны. В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде, сообщает Lenta.ru.

Напомним, пранк произошел в московском метро 2 февраля. Группа молодых людей ехала по одной из линий подземки. Один из ее членов вдруг упал на пол вагона и начал имитировать "приступ опасной вирусной инфекции".