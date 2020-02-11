Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

В марте текущего года выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.

Это может произойти в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах автокомплектующих. Эти предприятия в настоящее время не работают из-за распространения коронавируса.

В настоящее время проблем с поставками комплектующих для российского завода нет, предприятие работает в плановом режиме. На заводе в Санкт-Петербурге выпускаются модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano, сообщают "Ведомости".

Тем временем, шанхайские ученые из университета Тунцзи вместе с несколькими фармацевтическими компаниями начали испытания вакцины от штамма коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Тестирование препарата на животных является обязательным этапом для создания любой вакцины. Исследователи из Шанхая используют в качестве подопытных животных здоровых мышей.