Раскрыты планы Путина на правительство Мишустина

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на то, что правительство Михаила Мишустина сможет обеспечить подъем экономики страны в ближайшее время, что позволит поднять уровень жизни населения.

Эти надежды связаны с целью повысить рейтинг "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабмину. Российское руководство надеется на сохранение подконтрольного ему конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций.

Кремль планирует сделать это благодаря новым членам правительства, являющимся сторонниками роста бюджетных расходов, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, Михаил Мишустин обязал вице-премьеров ходить на общие совещания правительства еженедельно по утрам (начало в 9 утра). В понедельник, 10 февраля, Мишустин провел первое такое совещание, на котором, в частности, призвал министров не раздавать обещания о выделении денег из Резервного фонда правительства, а также пообещал провести ревизию бюджетных планов на ближайшее время и не исключил, что они могут быть пересмотрены в пользу увеличения финансирования нацпроектов.