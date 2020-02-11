23 Августа 2020
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Политика В России
коллаж, Мишустин под маской Медведева (2020) | Фото: Накануне.RU

Раскрыты планы Путина на правительство Мишустина

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на то, что правительство Михаила Мишустина сможет обеспечить подъем экономики страны в ближайшее время, что позволит поднять уровень жизни населения.

Эти надежды связаны с целью повысить рейтинг "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабмину. Российское руководство надеется на сохранение подконтрольного ему конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций.

Кремль планирует сделать это благодаря новым членам правительства, являющимся сторонниками роста бюджетных расходов, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, Михаил Мишустин обязал вице-премьеров ходить на общие совещания правительства еженедельно по утрам (начало в 9 утра). В понедельник, 10 февраля, Мишустин провел первое такое совещание, на котором, в частности, призвал министров не раздавать обещания о выделении денег из Резервного фонда правительства, а также пообещал провести ревизию бюджетных планов на ближайшее время и не исключил, что они могут быть пересмотрены в пользу увеличения финансирования нацпроектов.

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Раскрыты планы Путина на правительство Мишустина

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Теги: Путин, Мишустин, правительство РФ



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