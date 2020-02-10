Инкубационный период коронавируса может длиться 24 дня

Инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня, а не 14. Таковы результаты исследования "Клинические характеристики нового коронавируса 2019 г. в Китае", в котором принимал участие известный китайский пульмонолог и эпидемиолог Чжун Наньшань, сообщает "Ъ".

Авторы исследования изучили данные 1,1 тыс. пациентов, заразившихся коронавирусом, из 522 больниц в 31 провинции Китая. По их данным, в большинстве случаев инкубационный период составляет три дня, но в некоторых случаях симптомы заболевания могут проявиться как уже через один день, так и через 24 дня.

Напомним, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у туристов, эвакуированных на двухнедельный карантин из Китая в тюменский санаторий "Градостроитель", пробы на коронавирус оказались отрицательными.