Врио главы Прикамья пригласил жителей в свой Instagram

Исполняющий обязанности губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разместил видео в Instagram своего предшественника, Максима Решетникова, ставшего министром экономического развития России, передает корреспондент Накануне.RU.

В коротком ролике Махонин говорит, что Instagram стала хорошей площадкой для взаимодействия власти и жителей края. Канал связи останется. Врио пригласил пользователей на свою страницу, добавив, что на все вопросы, которые были заданы, руководство региона даст ответы.

Напомним, сегодня утром Махонин прокатился на электричке Голованово - Пермь-I. Защитники железнодорожной ветки назвали этот поступок "нетипичным для чиновника".