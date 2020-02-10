Врио главы Прикамья пригласил жителей в свой Instagram

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/facing/tubing/dismantling/chimney/, подробности тут.
Смотрите: http://remont.youdo.com/repair/loggia/glazing/, рекомендуем!
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/facing/walls/wallpapering/removing/, в Москве.



Общество Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Врио главы Прикамья пригласил жителей в свой Instagram

Исполняющий обязанности губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разместил видео в Instagram своего предшественника, Максима Решетникова, ставшего министром экономического развития России, передает корреспондент Накануне.RU.

В коротком ролике Махонин говорит, что Instagram стала хорошей площадкой для взаимодействия власти и жителей края. Канал связи останется. Врио пригласил пользователей на свою страницу, добавив, что на все вопросы, которые были заданы, руководство региона даст ответы.

Напомним, сегодня утром Махонин прокатился на электричке Голованово - Пермь-I. Защитники железнодорожной ветки назвали этот поступок "нетипичным для чиновника".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Врио главы Прикамья пригласил жителей в свой Instagram

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Махонин, Instagram, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2020 08:18 Мск Врио губернатора Прикамья остался недоволен уборкой улиц Перми
Ранее 07.02.2020 16:27 Мск Максим Решетников рассказал о судьбе своего аккаунта в Instagram
Ранее 07.02.2020 15:13 Мск Новому врио губернатора Прикамья начали поступать "челобитные" от жителей края
Ранее 07.02.2020 12:47 Мск "Нужно прекратить постоянно менять концепции", - врио главы Прикамья готов закончить проекты Решетникова
Ранее 06.02.2020 20:17 Мск Врио губернатора Пермского края назначен выходец из ФАС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети