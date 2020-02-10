В Москве арестован участник розыгрыша про коронавирус в метро

В Москве арестован Караматулло Джаборов, которому вменяют участие в "розыгрыше" - он и его друзья разыграли сценку "больной коронавирусом", сообщает РБК.

Пранк произошел в метро 2 февраля. Группа молодых людей ехала по одной из линий столичной подземки. Один из ее членов вдруг упал на пол вагона и начал имитировать "приступ опасной вирусной инфекции". Друзья "больного" громко кричали. Силовики, правда, юмора не оценили. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство на транспорте общего пользования".

Джаборов - один из членов группы - арестован до 8 марта, его подельников ищут.