У эвакуированных из Китая в Тюмень туристов пробы на коронавирус отрицательные, - глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что, согласно результатам анализов, у туристов, которые эвакуированы из Китая в Тюмень, коронавируса нет, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, те, кого эвакуировали в санаторий "Градостроитель", "чувствуют себя хорошо, лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет".

"Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением", - цитирует Попову РИА Новости.

Кроме того, китайские специалисты протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса нового типа, доказав их эффективность, уточняет издание.Что касается передачи живого штамма российским ученым, то такой договоренности между Москвой и Пекином пока нет, но этот вопрос вскоре будет решен, отметила Попова.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.