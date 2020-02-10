22 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье отчим получил срок - ставил пасынка в угол на макароны и не давал ходить в туалет

30-летний отчим из Красновишерска наказан за издевательства над семилетним сыном сожительницы, которые длятся полжизни пострадавшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, по версии следствия, в марте 2016 г., когда ребенку было четыре года, отчим начал "воспитывать" его тем, что надолго ставил в угол на макароны, избивал или не давал ходить в туалет. Продолжалось это больше трех лет, до сентября прошлого года.

Суд оценил такое "воспитание" в четыре года и два месяца, которые горе-отчим должен будет провести в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

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В Прикамье отчим получил срок - ставил пасынка в угол на макароны и не давал ходить в туалет

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Теги: издевательства, туалет, макароны, наказание



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Ранее 21.01.2020 13:28 Мск В Прикамье отчим ставил пасынка в угол на макароны и не давал ходить в туалет

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