Пассажиры самолета, улетавшего из Екатеринбурга в Худжанд, бросили в аэропорту котенка

Пара, улетавшая из Екатеринбурга в Худжанд, решила не брать с собой котенка. У пассажиров не было денег, чтобы заплатить за лохматого друга, хотя ранее они оформили все необходимые для полета кота документы, сообщили Накануне.RU в Уральском таможенном управлении.

Коробку с котом нашли сотрудники таможни. Как оказалось, в "четырех стенах" животное провело несколько часов – его привезли в аэрогавань хозяева, собиравшиеся улететь в таджикский Худжанд. Но когда выяснилось, что требуется доплата в 2,5 тыс. руб., которых не было, пассажиры, не раздумывая, бросили животное.

"Они решили, что котенок с ними не полетит, и оставили коробку с ним в зале вылета недалеко от зоны таможенного контроля. Несколько часов кошка провела в помещениях таможни. Инспекторы обратились к коллегам и знакомым с просьбой забрать ее. Уже к вечеру для Ненси – так, согласно документам, зовут животное – нашелся новый хозяин", - добавили в управлении.

Напомним, в январе 2017 г. в "Кольцово" произошел аналогичный случай, правда, закончился он трагически. Женщина, вылетавшая в Гамбург, не смогла зарегистрировать собаку на рейс и оставила животное в клетке на улице. Животное замерзло насмерть. Труп собаки обнаружили в дальнем углу Привокзальной площади в безлюдном месте лишь на четвертый день. После этого сотрудниками аэропорта "Кольцово" и волонтерами зоозащитнического движения была разработана схема, предусматривающая порядок действий в экстренных ситуациях с домашними питомцами.