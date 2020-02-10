Операторы столкнулись с трудностями при тестировании "суверенного Рунета" на Урале

Российские операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона "о суверенном Рунете".

Ранее сообщалось, что тесты проводились прошлой осенью в Уральском федеральном округе, на сетях крупнейших операторов. Предполагалось, что технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе мессенджер Telegram.

Для внедрения "суверенного Рунета" была создана компания "Данные - центр обработки и автоматизации", которая до конца 2019 года должна была обеспечить специальными устройствами весь Урал. Первым оборудование было установлено у операторов связи в Екатеринбурге, затем начался его монтаж в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах УрФО.

Как пишет РБК, участники тестирования (Ростелеком, МТС, МегаФон, ВымпелКом (бренд Билайн), Т2 РТК Холдингом (Tele2), ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru), Транстелеком (ТТК) и Екатеринбург-2000 (Мотив) направили письма с результатами заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову.

Согласно этим письмам, неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов: ВымпелКома, МТС, Ростелекома, ЭР-Телеком Холдинга и ТТК. Три оператора - МегаФон, Т2 РТК Холдинг и Екатеринбург-2000 - отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

Подлинность документов изданию подтвердили источники, близкие к двум участвовавшим в тестировании операторам, а также два федеральных чиновника. Сам Олег Иванов отказался от комментариев, так же поступили представители операторов связи и представитель Роскомнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года, уже после тестирования "суверенного Рунета", глава управления Роскомнадзора на Урале Александр Ермаков получил награду от Владимира Путина "за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".