22 Августа 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

В Челябинске назначили нового главного архитектора города

В Челябинске главным архитектором города назначен Павел Крутолапов. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Мы очень надеемся, что внешний вид города Челябинска через некоторое время будет меняться в лучшую сторону", – отметила мэр.

Напомним, главный архитектор в архитектурном бюро "ЭШЕР" Павел Крутолапов стал одним из победителей конкурса на пост главного архитектора города. В кадровый резерв тогда для замещения должности кроме Крутолапова были включены генеральный директор проектной фирмы ООО "AMN24", архитектор, директор ООО "Аксио" Кирилл Кугаевский и архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.

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В Челябинске назначили нового главного архитектора города

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Теги: Наталья Котова, назначение, главный архитектор,



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