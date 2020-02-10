В Челябинске назначили нового главного архитектора города

В Челябинске главным архитектором города назначен Павел Крутолапов. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Мы очень надеемся, что внешний вид города Челябинска через некоторое время будет меняться в лучшую сторону", – отметила мэр.

Напомним, главный архитектор в архитектурном бюро "ЭШЕР" Павел Крутолапов стал одним из победителей конкурса на пост главного архитектора города. В кадровый резерв тогда для замещения должности кроме Крутолапова были включены генеральный директор проектной фирмы ООО "AMN24", архитектор, директор ООО "Аксио" Кирилл Кугаевский и архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.