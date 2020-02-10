Фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии

В Пензе Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым обвиняемым, проходящим по делу террористической организации "Сеть" (запрещена в России).

Они получили реальные сроки в колониях строгого и общего режима за участие в деятельности террористической организации, хранение боеприпасов и взрывчатки и сбыт наркотиков.

Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима.

Дело расследовала ФСБ с осени 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране.

Отмечается, что все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только двое признали вину в покушении на сбыт наркотиков. Четверо из них рассказывали о применении к ним пыток сотрудниками ФСБ ради признательных показаний.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации. По его словам, президент неоднократно разбирался с этой ситуацией и поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. Песков добавил, что вмешательство в действия следственных органов невозможно, "тем более со стороны главы государства", пишет "Интерфакс".