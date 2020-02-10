22 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2004) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске прошел рейд по аптекам - искали маски и проверяли, сколько стоят препараты от ОРВИ и гриппа

В Нижневартовске прошло рабочее совещание с представителями аптечных сетей, представленных в городе. Темой разговора стала ситуация с ОРВИ и гриппом. Обсудили также проверку, которую устроили в аптеках представители Общественной палаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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"Появилась информация, что некоторые аптеки – единичные случаи – на волне ажиотажа вокруг заболеваемости подняли цены на маски, где-то они отсутствуют. Обращаю ваше внимание, что округ ежедневно будет отслеживать эту ситуацию. Считаю, что заболеваемость – не тот повод, чтобы на этом увеличивать продажи. Рекомендуем вам обратить на это особое внимание", - отметила замглавы города Ирина Воликовская.

Отсутствие масок в трех аптеках и разброс цен на средства защиты в 8-15 рублей. Таковы первые итоги проверок аптечных сетей, организованных Общественной палатой города Нижневартовска.

"Члены Общественной палаты Николай Суркин, Ольга Краснова, Василий Баланюк, Арзу Исмаилов посетили 11 аптек в разных районах города. Это были частные аптеки и такие, в которых учредителями является администрация города или района. Во всех персонал охотно шел на контакт, рассказывал и показывал товар, отвечал на вопросы. Хотя общественники никого заранее об этом не предупреждали. Стоимость масок колеблется в пределах 8-15 руб. В редких случаях она может быть выше. Но все аптеки заявили, что сами цену не поднимали. Если есть подорожание, то оно связано с изменением цены поставщиком. Спрос среди населения на маски обычный. Это отмечает персонал аптек. В трех аптеках, где на момент рейда не оказалось масок, ожидается поставка в ближайшие дни", - сказал секретарь Общественной палаты города, советник главы Нижневартовска Евгений Алексеев.

Представители аптек заявили, что готовы контролировать ситуацию. Подтвердили и наличие достаточного количества запаса на маски и необходимые препараты. Данные об этом фармацевты направляют в федеральные и окружные структуры.

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В Нижневартовске прошел рейд по аптекам - искали маски и проверяли, сколько стоят препараты от ОРВИ и гриппа

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Теги: Василий Тихонов, Ирина Воликовская, макси, аптеки, рейд



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