22 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Блогера-волонтершу, угрожавшую убить Зеленского, "приговорили" к ношению электронного браслета

Печерский районный суд Киева вынес решение по блогеру-волонтерше Елене Самбул (прозвище Маруся Зверобой), которая угрожала убить президента Владимира Зеленского. Мера пресечения - личное обязательство. Ее обязали сдать загранпаспорт и на два месяца надели электронный браслет, как и просила прокуратура.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, скандал разгорелся в октябре. Депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с Самбул обсуждает варианты убийства Зеленского. "Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить в сортирах", - угрожала Самбул. Причиной послужило хамство (по их мнению) Зеленского по отношению к боевикам, которых Верховный главнокомандующий ВСУ приехал упрашивать покинуть Золотое (это было необходимо для того, чтобы состоялась "нормандская" встреча).

На суде Самбул вела себя агрессивно, применив к прокурору нецензурные слова. Когда он предложил надеть ей электронный браслет, она злобно сказала: "Себе ошейник надень, собака!"

Также она подчеркнула, что считает Зеленского "ссыклом" и назвала его словом "оно".

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек. Чего он ходит там у папы римского с броником? [в Ватикане Зеленский носил под пиджаком бронежилет, как написал в Facebook раскольнический священник Александр Дедюхин. - прим. Накануне.RU]. Какое право у этого человека, который не служил, хамить ветеранам? Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула Самбул.

После решения суда она заявила: "Если Зеленский испугался моего предупреждения, я выем ему мозг. Пусть это трактуют как каннибализм".

Защитники Самбул считают, что власти "хотят замочить всех добровольцев".

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Блогера-волонтершу, угрожавшую убить Зеленского, "приговорили" к ношению электронного браслета

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, убийство, Елена Самбул, Маруся Зверобой



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