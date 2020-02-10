40% россиян, берущих микрозаймы, потом отдают больше 80% своего дохода на возвращение долга

Банк России обнародовал статистику по клиентам микрофинансовых организаций (МФО). Оказалось, что почти 40% этих людей отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, пишет РБК. Есть и другая проблема: чаще всего МФО не имеют точного представления о доходах клиентов.

Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые уже платят по кредитам свыше 50% своего ежемесячного дохода, говорится в обзоре Банка России. Согласно исследованию ЦБ, 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты — они тратят на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. У банков на группу таких заемщиков приходится 23,3% выдач.

С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. руб. Именно такой порог отделяет займы "до зарплаты" от более длинных Installment-займов.