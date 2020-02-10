В Москве задержан участник пранка про коронавирус в метро

В Москве задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции столичного метро. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 2 февраля в вагоне молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, а сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

Ролик о произошедшем был размещен в интернете. Один из подозреваемых задержан, ведется розыск соучастников. Дело заведено по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось о другом розыгрыше: на станции "Александровский сад" в вагон зашли два человека в желтых химзащитных комбинезонах, которые вели группу из семи человек, похожих на китайцев. Те были в защитных масках и кашляли. Процессия прошла по всему составу и вышла. Оказалось, так "пошутили" молодые пранкеры.

После этого случая в Общественной палате предложили за публичные розыгрыши о коронавирусе, которые могут вызвать панику, вводить миллионные штрафы.

Ранее в ОП РФ обсуждали проблему распространения панических сообщений в соцсетях из-за китайского коронавируса.