22 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
(2004) |

В Москве задержан участник пранка про коронавирус в метро

В Москве задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции столичного метро. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 2 февраля в вагоне молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, а сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

Ролик о произошедшем был размещен в интернете. Один из подозреваемых задержан, ведется розыск соучастников. Дело заведено по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось о другом розыгрыше: на станции "Александровский сад" в вагон зашли два человека в желтых химзащитных комбинезонах, которые вели группу из семи человек, похожих на китайцев. Те были в защитных масках и кашляли. Процессия прошла по всему составу и вышла. Оказалось, так "пошутили" молодые пранкеры.

После этого случая в Общественной палате предложили за публичные розыгрыши о коронавирусе, которые могут вызвать панику, вводить миллионные штрафы.

Ранее в ОП РФ обсуждали проблему распространения панических сообщений в соцсетях из-за китайского коронавируса.

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В Москве задержан участник пранка про коронавирус в метро

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Теги: москва, метро, пранк, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 01:53 Мск В Москве задержаны остальные участники розыгрыша про коронавирус
Ранее 10.02.2020 20:10 Мск В Москве арестован участник розыгрыша про коронавирус в метро

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