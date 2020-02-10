ФАС назвала завышение розничных цен на медицинские маски "экономическим мародерством"

В Федеральной антимонопольной службе России считают, что многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки "экономического мародерства", передает ТАСС.

"ФАС России продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ. Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с дефицитом и ростом цен на маски – вплоть до закрытия аптек, где накручивают цены.

При этом представители аптечных сетей винят в росте цен поставщиков и дистрибьюторов, которые начали завышать оптовые цены, а запасов масок, купленных по старым ценам, почти не осталось.