22 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
карантин больница грипп (2011) | Фото:1tv.ru

В Сургуте продлили карантин до 12 февраля

В школах Сургута продлили карантин до 12 февраля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета.

"За помощью к медикам уже обратилось более 5000 человек с симптомами ОРВИ. Это на 37% больше, чем на предыдущей неделе", - пояснили в мэрии.

В администрации также подчеркнули, что занятия идут дистанционно и что учебные программы исполняются в полном объеме.

Напомним, что ранее югорчане завалили Instagram губернатора Натальи Комаровой жалобами на отсутствие масок в аптеках. Примечательно, что жалобы жители автономного округа пишут под постом, в котором глава региона сообщает о трехмесячном запасе этой продукции.

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В Сургуте продлили карантин до 12 февраля

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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