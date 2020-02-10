В Сургуте продлили карантин до 12 февраля

В школах Сургута продлили карантин до 12 февраля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета.

"За помощью к медикам уже обратилось более 5000 человек с симптомами ОРВИ. Это на 37% больше, чем на предыдущей неделе", - пояснили в мэрии.

В администрации также подчеркнули, что занятия идут дистанционно и что учебные программы исполняются в полном объеме.

Напомним, что ранее югорчане завалили Instagram губернатора Натальи Комаровой жалобами на отсутствие масок в аптеках. Примечательно, что жалобы жители автономного округа пишут под постом, в котором глава региона сообщает о трехмесячном запасе этой продукции.