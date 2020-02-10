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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске начался суд над экс-директором МУП "Горэкоцентр" по обвинению в растрате

В Советском районном суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП "Горэкоцентр" Игоря Галичина, обвиняемого в халатности, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание было отложено на 4 марта из-за неявки потерпевшего.

Напомним, Игорь Галичин обвиняется в халатности, повлекшей в сентябре 2018 года наступления в Челябинске мусорного коллапса. После закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. Игорь Галичин был уволен с должности руководителя МУПа.

Галичин обвиняется в совершении ряда преступлений, связанных с прекращением вывоза отходов с территории Челябинска, с причинением ущерба администрациям районов на общую сумму около 9,5 млн рублей.

В ноябре Советский районный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в связи с наличием существенных нарушений. В частности, отмечалось, что обвинение не конкретизировано и нарушены его права на защиту. Прокуратура обжаловала это решение. Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил дело на новое рассмотрение.

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В Челябинске начался суд над экс-директором МУП "Горэкоцентр" по обвинению в растрате

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Теги: Игорь Галичин, МУП Горэкоцентр, мусорный коллапс, уголовное дело, суд,



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