США захлестнула эпидемия смертей и самоубийств от отчаяния - Foreign Affairs

Известное американское издание Foreign Affairs опубликовало большую статью о том, что США переживают настоящую эпидемию смертей от самоубийств, наркотиков и алкоголя, вызванную отчаянным положением рабочего класса.

Экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон пишут, что в XX веке США лидировали в мире по росту продолжительности жизни. Но сейчас они стали "лидером", идущим в противоположном направлении. Люди все чаще умирают в трудоспособном возрасте от передозировки наркотиков, алкоголя и самоубийств.

Передозировка - самая распространенная из этих трех причин "смерти от безнадежности", как называют это явление авторы. Так, с 2000 года от этого умерли более 700 тыс. американцев. Это число уже превышает число американцев, погибших в двух мировых войнах. А число умерших от передозировки в 2017 году превысило количество смертей от СПИДа на пике его роста в 1995 году.

Также за 20 лет число самоубийств в США увеличилось на треть, и самоубийством кончают больше людей, чем погибают в дорожных авариях, а кроме того, в 2,5 раза больше, чем число убийств.

В 2017 году было 158 тыс. таких смертей от безысходности. Авторы приводят интересное сравнение: это равноценно тому, как если бы каждый день в течение года на землю падали по три полностью загруженных Боинга-737.

Также любопытно, что чем моложе американцы, тем быстрее у них растут показатели смертности. И особенно быстро растет доля смертей от отчаяния у американцев, не имеющих высшего образования и относящихся к рабочему классу. Основными причинами роста смертности являются снижение зарплат и недостаток хорошей работы. Это ослабило базовые институты жизни рабочего класса - брак, веру и общину. В результате работяги "не знают преимуществ стабильной семейной жизни, где все поддерживают друг друга" и подвержены большему риску умереть от безысходности, т.е. от наркотиков, алкоголя или суицида.

"В США среднестатистическая зарплата у мужчин не меняется с начала 1970-х годов, хотя ВВП вырос значительно. У мужчин без степени бакалавра зарплаты снижаются почти полвека", - отмечает издание.

Это приводит в массовому развалу института брака и депрессивному состоянию людей, причем в США это явление выражено сильнее, чем в Европе, говорится в статье.

"Но другие страны тоже могут пойти по стопам Америки. Если на Западе не будут расти зарплаты и увеличится употребление нелегальных наркотиков, в этих странах вполне может проявиться в концентрированном виде та социальная дисфункция, которая поразила США. Рабочий класс в этих странах также сталкивается с негативными последствиями глобализации, аутсорсинга и автоматизации. Та динамика, которая породила американский кризис смертей от безысходности, когда элита благоденствует, а малообразованные рабочие оставлены без внимания, может вызвать похожие по степени своей разрушительности результаты в других богатых странах", - предупреждают авторы.

Накануне.RU недавно писало о том, что в США за три десятилетия в три раза выросла материнская смертность.