Тюменские приставы арестовали аэродинамическую трубу экс-директора АНПЗ

Судебные приставы Тюмени арестовали аэродинамическую трубу, которая принадлежит компании "Нео-Ком", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве пояснили, что эта труба была самой первой в городе, однако руководство компании потерпело финансовый крах. Возможной причиной назвали появление абсолютно новой и усовершенствованной летной трубы по соседству с уже имеющейся. Руководство компании накопило долги по налогам и по решению суда должно было выплатить 4 млн руб.

"Судебные приставы, которые исполняют данное решение, проверив счета должника, надлежащую сумму не обнаружили, поэтому было принято решение произвести арест имущества. Собственник согласился отдать сам комплекс, а именно вертикальную аэродинамическую трубу ТБ-1М, которая по предварительным данным оценивается в 21 млн руб.", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что вскоре с компании будет взыскан еще один долг в сумме 7 млн руб.

Отметим, что учредителем компании "Нео-Ком", согласно данным базы Контур.Фокус, является скрывающийся за границей экс-директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием, отметил, что все негативные события от смены собственника одного из флагманов областной экономики - Антипинского нефтеперерабатывающего завода, нивелированы.

"Завод работает и будет работать, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер. В конце концов, бизнес - это всегда риск. Эти риски влияют и на региональную экономику. Этого не избежать. Нужно всегда быть готовым активно реагировать на вызовы", - заявил Моор.