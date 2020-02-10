В Свердловской области госпитализированных из-за подозрения на коронавирус выписывают из больниц

На Среднем Урале продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции из Китая.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала января и по сегодняшний день в стационары региона было госпитализировано 30 человек, вернувшихся из КНР, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ.

"Все заболевшие обследованы, результаты исследований на коронавирус - отрицательные. 10 человек уже выписаны из больниц", - уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением гриппа, ОРВИ и китайской коронавирусной инфекции. Полпред обратил особое внимание силовиков на необходимость сосредоточить усилия по контролю за китайцами, прибывающими в федеральный округ, и их дальнейшим передвижением.