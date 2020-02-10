В Челябинске гости узбекской свадьбы устроили танцы прямо на проезжей части

Пользователь Сардор Г. опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте" видеозапись, на которой люди танцуют прямо на проезжей части, выйдя из своих машин.

Оказалось, что случай произошел в Челябинске на Свердловском проспекте. На видео видно, как машины остановились на красный сигнал светофора, люди вышли и начали танцевать. При этом сзади стоящие машины не смогли проехать и на перекрестке образовалась большая пробка.

В комментариях сказано, что люди отмечали узбекскую свадьбу. Некоторые пользователи написали, что из-за торжества не должны страдать другие участники дорожного движения. Есть те, кто поддержал людей, назвав их "красавцами".