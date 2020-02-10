Арбитраж встал на сторону ООО "Свинокомплекс Пермский" в споре о возврате "неосновательного обогащения" в 69 миллионов

В Арбитраже Прикамья окончено рассмотрение иска о возврате "неосновательного обогащения" в десятки миллионов рублей, который подала к ООО "Свинокомплекс Пермский" торгово-закупочная компания "Синергия", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, разбирательство началось в мае прошлого года. От предприятия требовали 69 млн руб.

По данным картотеки дел, в иске отказано.

Добавим, с декабря 2017 г. все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество. Власти края объявляли о необходимости поиска нового инвестора. В отношении ООО "Свинокомплекс "Пермский" была введена процедура банкротства, долги компании превышают 1,3 млрд руб.