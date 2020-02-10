Алексиевич похвалила Лукашенко за сопротивление Москве

Литератор Светлана Алексиевич сочла, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "стал на правильную сторону истории" в своём споре с Москвой.

Как передаёт Infox, Алексиевич "не за Лукашенко", но в данном вопросе их интересы совпали. Литератор отметила, что не знает такого лидера, который мог бы сопротивляться Москве столь же сильно, как нынешний президент Белоруссии.

При этом она посетовала на существующий в стране "культ силы и насилия" и привела в качестве положительного примера…. Украину, которая "поднимается, идет к освобождению, это стало частью их самосознания".

Напомним, в 2017 г. в переговорах с пранкерами Алексиевич пожелала Украине поскорее освободиться "от засилья русского мира". И, чтобы показать приверженность своим убеждениям, согласилась принять из рук Порошенко "орден небесной сотни". Вскоре она в беседе с пранкером, представившимся министром культуры РФ, заявила, что у неё три дома - "Украина, Белоруссия и русская культура", и даже заинтересовалась предложением возглавить в России совет "литературной премии имени Иосифа Бродского".