22 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Светлана Алексиевич (2015) | Фото:MAXIM MALINOVSKY / AFP/Getty Images

Алексиевич похвалила Лукашенко за сопротивление Москве

Литератор Светлана Алексиевич сочла, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "стал на правильную сторону истории" в своём споре с Москвой.

Как передаёт Infox, Алексиевич "не за Лукашенко", но в данном вопросе их интересы совпали. Литератор отметила, что не знает такого лидера, который мог бы сопротивляться Москве столь же сильно, как нынешний президент Белоруссии.

При этом она посетовала на существующий в стране "культ силы и насилия" и привела в качестве положительного примера…. Украину, которая "поднимается, идет к освобождению, это стало частью их самосознания".

Напомним, в 2017 г. в переговорах с пранкерами Алексиевич пожелала Украине поскорее освободиться "от засилья русского мира". И, чтобы показать приверженность своим убеждениям, согласилась принять из рук Порошенко "орден небесной сотни". Вскоре она в беседе с пранкером, представившимся министром культуры РФ, заявила, что у неё три дома - "Украина, Белоруссия и русская культура", и даже заинтересовалась предложением возглавить в России совет "литературной премии имени Иосифа Бродского".

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Алексиевич похвалила Лукашенко за сопротивление Москве

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Теги: Лукашенко, Белоруссия, Алексиевич



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