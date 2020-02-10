СКР возбудил дело после гибели в Таиланде двух детей из Челябинской области

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели в Таиланде двух детей из РФ.

Напомним, утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет столкнулись два скоростных катера. 22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в министерстве соцотношений Челябинской области официально подтвердили, что погибшие в Таиланде дети являются уроженцами региона. В ведомстве заверили, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная и психологическая.