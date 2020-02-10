"Секретов от населения у нас нет". Текслер устроил "разбор полетов" после протестов в Варне и Ужевке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел экстренное совещание после протестов жителей в Варненском и Сосновском районах из-за открытия карантинных пунктов для лиц, прибывающих из Китая. По итогам было принято решение, что граждан Китая будут размещать в областном противотуберкулезном диспансере в Металлургическом районе Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Карантинные пункты планировали разместить в корпусах социально-оздоровительных центров "Тополек" в Варненском районе и "Утес" в деревне Ужевка в Сосновском районе, но это решение властей вызвало недовольство жителей, которые вышли на акции протеста. В результате их закрыли. Сегодня утром губернатор устроил "разбор полетов" представителям ответственных министерств.

Открывая совещания, он подчеркнул, что в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Основная задача – обеспечить все меры по противодействию и профилактике распространения особо опасной инфекции, а для этого необходимо обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, которые прибывают из КНР.

Оценивая ситуацию, произошедшую в Варненском и Сосновском районе, глава области назвал несколько причин произошедшего. Это отсутствие надлежащего межведомственного взаимодействия, не информированность населения по предпринимаемым мерам и неочевидность выбранных объектов для пунктов временного размещения.

"В отсутствие информации произошел сбой, когда медики относились к лицам, попавшим под карантин, как к здоровым, а население, как к потенциально больным. Соответственно медики исходили из того, что угрозы для окружающих нет, а население считало, что угроза есть. Коллеги, подход нужно изменить. Размещение лиц, подпадающих под карантин, осуществляется в профильные медицинские учреждения, где обеспечены все условия от режима до соответствующего медицинского надзора", - обратился к подчиненным Алексей Текслер.

В связи с этим он поручил развернуть информационный центр при областном минздраве, открыть "горячую линию" и активизировать работу в соцсетях.

"Никаких тайн, секретов от населения у нас нет. У людей есть соответствующие страхи и с этим надо работать. Работать профессионально, на всех уровнях. Этого нам не хватило, надо исправлять", - поручил губернатор.

Министр социальных отношений области Ирина Буторина рассказала, почему были выбраны именно эти две площадки. По ее словам, они соответствовали требованиям санитарной безопасности.

"Все объекты прорабатывались совместно с минздравом и Роспотребнадзором. В итоге были определены эти места. Они соответствовали всем санитарным нормам. Все остальные объекты в силу разных причин не подходили. В настоящее время оба учреждения будут работать в штатном режиме", - доложила она.

Губернатор поинтересовался, как было организовано взаимодействие с главами этих муниципалитетов и почему у людей сложилось мнение, что это проблемные объекты. Буторина ответила, что взаимодействие с главами было, они принимали участие в совещаниях оперативного штаба.

"На данных площадках не было проживающих, все отрабатывалось с точки зрения санитарной безопасности. Также была проведена работа с сотрудниками учреждений по готовности работать в условиях пункта временного размещения, и, конечно, велась работа с точки зрения, что это здоровые люди и необходимые средства в временном пункте были обеспечены", - подчеркнула она.

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала на совещании, что в Челябинской области было госпитализировано 30 человек, прибывших из Китая. Сейчас они проходят обследования, по 17 уже получены результаты – коронавирусная инфекция у них не выявлена, еще по 13 анализы находятся в работе.

"Данные пациенты проходят лечение, из них уже десять выписаны по выздоровлению и уже дома. 22 человека проходят карантинное наблюдение. Они размещены в двух учреждениях: 15 в инфекционном отделении Миассе и семь в областном противотуберкулезном диспансере. Это здоровые люди, за ними мы наблюдаем", - подчеркнула она.

После протестов жителей было принято решение открыть карантинный пункт на базе областного противотуберкулезного диспансера.

"Данное учреждение на сегодняшний день позволит полностью обезопасить окружающих. Это профильное медицинское учреждение. Оно боксированное, имеет отсеки по помещению граждан. Общая коечная мощность 125. Оно имеет определенную систему вентиляции, обеззараживающие фильтры и соответствующие внутренние решения по распространению инфекции. Соответственно медицинские работники также обучены всем навыкам, включая дезинфекцию, наблюдение и карантин", - отметила Сахарова.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подчеркнул, что коронавирус – это особо опасная инфекция, которой раньше не было.

"Мы с ней столкнулись впервые, нарабатывается опыт. Сейчас было совещание, тюменцы готовы передавать свой опыт. Мы много не знаем", - признался он, добавив, что у 17 человек, у которых было лабораторно снято подозрение на коронавирус, выявлен грипп Б и H1N1. Остальные 13 человек находятся под особым контролем.

"Эти данные мы вам стараемся не давать, потому что и не надо, может быть, обсуждать конкретно каждого человека, есть медицинская этика. Мы даем СМИ два раза в неделю просветительскую и общую информацию. Эта ситуация, которая сложилась по пунктам временного нахождения возможных источников инфекций... мы, может быть, и не должны были говорить, потому что мы должны были обеспечить безопасность нашего населения, и я думаю, что мы ее на сегодняшний день обеспечиваем. И не забывайте, что и население должно понимать, что это не больные люди, это люди, которые должны быть на 14 дней изолированы на всякий случай. Мы здоровых людей помещаем в нормальные человеческие условия для того, чтобы наблюдать. Это нормальные цивилизованные действия. Граждан мы максимально обезопасили в этой ситуации", - подчеркнул он.

"Позиция отсутствия всей информации, понятного объяснения с населением привели к тем событиям, которые мы имели на выходных, , - подчеркнул Алексей Текслер, - поэтому задача развернуть информационный центр и определить телефон горячей линии. Я не вижу никакой секретной информации из того, что вы сказали. Чем больше люди будут понимать, что происходит, тем это будет полезнее. Если вы не справились с ситуацией в логике карантинных мероприятий в таких учреждениях, как профилакторий, значит, будете справляться уже в медицинских специализированных учреждениях".

Уже после совещания представители минздрава и Роспотребнадзора объяснили, почему была выбрана площадка на базе областного противотуберкулезного диспансера.

"Это здание находилась у нас на протяжении нескольких лет в капитальном ремонте. Оно полностью подготовлено для работы с пациентами. Там современное здание со всеми требованиями инфекционной безопасности: вентиляция, боксированные помещение, блоками расположены пациенты, дезинфекционные режимы соблюдены. Для здоровых это действительно избыточная мера, но учитывая сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась вокруг пунктов временного размещения, мы намеренно пошли на эти меры, добавив ко всем еще и меры соответствующей изоляции, медицинского наблюдения и ограждения от тех опасностей и страхов, которые появились у населения", – отметила Виктория Сахарова.

Анатолий Семенов подчеркнул, что в карантинном пункте будут находиться граждане Китая, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации. Для них риск заразиться туберкулезом исключен, поскольку больных с этим заболеванием там нет и не будет. Нет опасности и для жителей, проживающих рядом с медицинским учреждением.

"Это лечебное учреждение со своим двором, со своей санитарно-защитной зоной, со своей вентиляцией, со своей системой работы с отходами и питанием. Персонал исключительно медицинский. С медицинской точки зрения там все учтено, рисков для населения нет", - подчеркнул он.

Семенов добавил, что все лица, прибывшие из Китая, находятся под наблюдением. Есть список граждан Китая, которые прилетели в Россию, медицинские специалисты следят за их состоянием здоровья. При этом главный санитарный врач области отметил, что не всех лиц из списка удается найти.

"У нас есть китайцы, которые по спискам въехали в Россию, но их в квартирах нет. Мы идем к ним на второй день, на третий, устанавливаем контакты с полицией, чтобы предложить им пройти обсервацию", - добавил он.

Кроме того, организован контроль за китайскими студентами, больше всего их обучается в ЮУрГУ. В общежитиях для них выделены отдельные номера, где они также находятся под карантином на 14 дней.

"Да, есть некоторые вопросы по поводу того, что они там несколько свободно могут передвигаться. Мы стараемся это пресекать. Две девочки затемпературили, они были изолированы, оказалось, что это грипп", - подчеркнул он.

Во время пресс-подхода Алексей Текслер еще раз обратил внимание на неочевидность выбранных объектов на соответствие всем необходимым требованиям.

"Например, в Варне общий туалет. Понятно, если мы говорим, что людей нужно изолировать, общий туалет для всех это не самый оптимальный вариант. Такие случаи, на мой взгляд, говорят о том, что можно было поискать более оптимальные варианты. Эти варианты действительно были не оптимальными", - подчеркнул он.

"Мы сегодня провели разбор полетов, приняли решение, что только в специализированных учреждениях у нас на карантине будут находиться граждане из КНР, которые пребывают к нам. Будут обеспечены все меры защиты для того, чтобы они находились изолированно в течение инкубационного периода, который составляет 14 дней. В целом, ситуация выглядит таким образом, что мы наблюдали сбой, но сейчас эту ситуацию безусловно исправим", - заявил глава области.