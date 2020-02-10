В Тюмени для строительства транспортной развязки перекроют улицу Мельникайте

Начиная с сегодняшнего дня участок ул. Мельникайте от дома №115 до административного здания №116 будет перекрыт в связи со строительством транспортной развязки.

До 13 февраля включительно с 23.30 до 05.30 дорожниками будет проводится укладка мостовых блоков и формировать дорожное покрытие. Объехать участок ночные водители смогут по ул. Малыгина, ул. В. Гнаровской, ул. 50 лет ВЛКСМ и через межквартальные проезды. В дневное время работы не будут мешать передвижению транспортных средств.

Как Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, на данный момент подрядная организация, осуществляющая строительство объекта "Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва – Владивосток" с ул. Мельникайте г. Тюмень" опережает график работы и потому существует вероятность, что транспортная развязка откроется еще до 2021 г.