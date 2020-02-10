22 Августа 2020
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Общество Тюменская область
развязка Республики Мельникайте, проект, Тюмень (2019) | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени для строительства транспортной развязки перекроют улицу Мельникайте

Начиная с сегодняшнего дня участок ул. Мельникайте от дома №115 до административного здания №116 будет перекрыт в связи со строительством транспортной развязки.

До 13 февраля включительно с 23.30 до 05.30 дорожниками будет проводится укладка мостовых блоков и формировать дорожное покрытие. Объехать участок ночные водители смогут по ул. Малыгина, ул. В. Гнаровской, ул. 50 лет ВЛКСМ и через межквартальные проезды. В дневное время работы не будут мешать передвижению транспортных средств.

Как Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, на данный момент подрядная организация, осуществляющая строительство объекта "Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва – Владивосток" с ул. Мельникайте г. Тюмень" опережает график работы и потому существует вероятность, что транспортная развязка откроется еще до 2021 г.

Схема перекрытия ул. Мельникайте в Тюмени(2020)|Фото: Администрация Тюмени

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В Тюмени для строительства транспортной развязки перекроют улицу Мельникайте

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Теги: ул. Мельникайте, строительство, транспортная развязка



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