"Мы добываем маски в условиях боевых действий": аптечные сети рассказали, кто, по их мнению, завышает цены

У представителей аптечного рынка пока нет единой позиции по поводу предложения президента наказывать вплоть до закрытия те сети, в которых будут обнаружены высокие цены на медицинские маски. Ажиотаж и дефицит возникли в условиях паники по поводу вспышки коронавируса в Китае. Одни участники рынка предлагают просто завести маски и другую медпродукцию под действие регулятора, другие считают, что разобраться надо с производителями и поставщиками, дистрибьюторами, которые вынуждают аптеки работать в убыток, если они не будут повышать цены.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева рассказала на пресс-конференции в НСН, что нападки в адрес аптечных сетей сейчас во многом необоснованны. По ее словам, сейчас поставщики предлагают упаковку масок в 50 штук по цене в 1500-2000 рублей. Да и по этой цене они затем часто товар не отгружают.

"Есть аптеки, которые располагали запасами, особенно в регионах, поэтому там можно найти более спокойные цены, но это единичные случаи, ориентироваться на них уже не стоит. Есть отдельные примеры аптечных сетей, которые стараются сдерживать цены, относятся с социальной ответственностью к ситуации", - отметила Игнатьева.

С ней соглашается генеральный директор нескольких сетей аптек, член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев: "Мы их (маски) выхватываем в условиях боевых действий и по разной цене. Президент правильно сказал: надо разобраться в ситуации. Да, были маски, которые закупались по цене 1,5-2 рубля за штуку – так их смели в первые дни паники. Сейчас у нас получается выхватить маски по 15-20 рублей, но есть уже и по 30. Так что наказывать надо реальных спекулянтов".

Эксперты замечают, что контролировать рынок медицинских товаров, к которым относятся и маски, сложнее, поскольку продавать их может кто угодно, а не только аптеки – и продуктовый магазин, и АЗС.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев отмечает, что ситуация ажиотажного спроса возникла в условиях фактического отсутствия эпидемии в стране. Он отметил, что сложно контролировать прослойку населения, которая в панике бежит запасаться, едва услышав какую-то новость, будь то сообщение о дефиците гречки или бензина.