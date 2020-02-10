22 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Вагон-платформа производства Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

"Уралвагонзавод" на DEFEXPO-2020 впервые представил образцы продукции подвижного состава

АО "Концерн "Уралвагонзавод" (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") на выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO-2020 впервые представил образцы продукции подвижного состава. Ранее предприятием экспонировалась только военная техника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на выставке был представлен проект универсального вагона-платформы, которая предназначена для перевозки длинномерных грузов, лесных грузов, колесных пар, металлоконструкций, колесной и гусеничной техники и др.

Платформа может быть оснащена двухосной тележкой с осевой нагрузкой 27 тс для железных дорог колеи 1676 мм и автосцепным устройством со сцепкой полуавтоматической по стандарту Ассоциации американских железных дорог (AAR).

"Кроме традиционного военно-технического сотрудничества с Индией и учитывая наши широкие компетенции в производстве железнодорожной техники, нам было бы интересно сотрудничество в этой области", - сказал заместитель генерального директора АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

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"Уралвагонзавод" на DEFEXPO-2020 впервые представил образцы продукции подвижного состава

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Теги: Уралвагонзавод, DEFEXPO-2020, подвижной состав, техника, выставка



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