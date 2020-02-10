В Общественной палате РФ мобильных операторов призвали ввести функцию бесплатной экстренной кнопки

Операторы сотовой связи могли бы ввести функцию экстренного вызова, который доступен даже при отрицательном балансе. С таким предложение выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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По его словам, "время сейчас непростое": ежедневно поступают сообщения о новых случаях заражения коронавирусом, в Таиланде на днях произошла стрельба в одном из торговых центров, случилась трагедия с катером. Во всех этих инцидентах были граждане России. И операторам пора задуматься о том, чтобы ввести сервис тревожной кнопки на телефонах россиян, который должен работать при отрицательном балансе и даже в роуминге. Это упростит и консульским учреждениям задачу установить наличие россиян в зоне ЧП.



Отметим, что с 1 марта мобильные операторы должны будут обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, о чем в послании Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.

На сегодняшний день еще не определено окончательно, какие ресурсы отнесут к социально значимым. По предварительным данным, в их число войдут портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, региональных и местных органов власти, соцсети "В контакте", "Одноклассники", "Мой мир", почтовые сервисы "Яндекс" и Mail.ru.