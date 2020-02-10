22 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
ведущая, Вести (2020) | Фото: YouTube

"Хорошо, что я не в прямом эфире". На Камчатке ведущая "Вестей" рассмеялась над повышением соцвыплат

Телеведущая федерального канала "ГТРК-Камчатка" стала героиней ролика, который сейчас распространяется в социальных сетях.

На видео показан сюжет, который рассказывает о социальных выплатах жителям Камчатского края. Напомним, с 1 февраля для федеральных льготников ежемесячная денежная выплата повысилась на 3%.

В конце сюжета, когда камеры эфира отключили, она разразилась громким смехом и объяснила свое поведение.

"Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте", - сказала телеведущая.

Журналист отметила, что ей стало смешно, когда она узнала про стоимость выплат. Например, из 1,5 тыс. руб. льготникам на лекарства выделили 900 руб., 137 руб. положено на путевку в санаторий и остальные деньги из суммы - на проезд.

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"Хорошо, что я не в прямом эфире". На Камчатке ведущая "Вестей" рассмеялась над повышением соцвыплат

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Теги: Вести, Приморье, ведущая, смех, социальные выплаты, ГТРК-Камчатка



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