22 Августа 2020
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Политика В России Крым
Наталья Поклонская (2017) | Фото:twitter.com/PoklonskayaNV

Сестра Поклонской ушла из Черноморнефтегаза на новую работу - стала главой села Уютное

Родная сестра депутата Госдумы Натальи Поклонской - Елена Осадчая станет главой села Уютное в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил местный блогер Александр Талипов.

"Помните сестру Поклонской, которая в бытность прокурором родной сестры, сделала головокружительную карьеру, с ИП по торговле пирожками на пляже, стала замом генерального директора Черноморнефтегаза с зарплатой в 300 000 в месяц? Так вот, Елена Осадчая стала Главой сельского поселения Села Уютное. Это как раз там, где идет оживленная застройка побережья, и специалист в "детекторе лжи" должна вывести всех застройщиков на чистую воду!", - пишет Талипов.

До этого Осадчая была депутатом сельского совета Уютненского сельского поселения. Туда она попала по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, по списку кандидатов партии "Единая Россия".

В "Черноморнефтегазе" она занимала должность заместителя директора предприятия, а позже – директора департамента по управлению персоналом и общим вопросам.

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Сестра Поклонской ушла из Черноморнефтегаза на новую работу - стала главой села Уютное

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Теги: наталья поклонская, елена осадчая, сельское поселение, уютное



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