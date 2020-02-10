22 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Высокопоставленному чиновнику на Ямале вменяют распоряжение 29 миллионами из бюджета, "как своими"

Следователи официально подтвердили уголовное преследование главы управления капстроительства администрации Надымского района Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в июле – сентябре 2019 г. подозреваемый "распорядился бюджетными деньгами, как своими", и заплатил 29 млн руб. в рамках муниципального контракта на благоустройство главной площади города и бульвара "Стрижова", хотя работа была сделана на полностью, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР. При этом установка скульптуры оплачена дважды.

Курировали эту "работу" чиновника сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Ямала Накануне.RU сообщили о задержании подозреваемого. По данным сайта администрации Надымского района, пост главы управления с 27 апреля 2018 г. занимает Аркадий Михайлюк. К слову, его средняя зарплата в месяц – 216,7 тыс. руб.

Напомним, ранее в округе с трех до десяти выросло число подозреваемых в причастности к взяточничеству, по делу о котором ранее задержали и.о. директора регионального департамента имущественных отношений. По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован и.о. главы департамента имущественных отношений. Решается вопрос об аресте еще двоих подозреваемых.

Лишен мандата подозреваемый в получении взятки теперь уже бывший депутат думы Салехарда Александр Пизняк.

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Высокопоставленному чиновнику на Ямале вменяют распоряжение 29 миллионами из бюджета, "как своими"

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Теги: Аркадий Михайлюк, управление капстроииельсвта. задержагние



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Развитие сюжета:

Ранее 12.02.2020 09:19 Мск На Ямале суд избрал меру пресечения высокопоставленному чиновнику, которому вменяют растрату 29 млн

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2020 13:22 Мск На Ямале, предположительно, задержан глава управления капстроительства администрации Надымского района

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