Погибшие при столкновении катеров в Таиланде дети жили в Челябинске. Власти окажут помощь семье

В министерстве соцотношений Челябинской области официально подтвердили, что погибшие в Таиланде дети являются уроженцами Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящее время действительно установлено, что дети с родителями проживали на территории города Челябинска. Мы выходим на связь с родственниками для того, чтобы обсудить каким образом будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная и психологическая. Все меры по оказанию помощи семье, родителям, погибших детей, будет оказана", - сообщила министр социальных отношений области Ирина Буторина.

Напомним, утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. 22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.