В Екатеринбурге суд дал лидеру террористов 23 года "строгача"

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге сегодня вынес приговор Эдуарду Низамову, обвиняемому в организации российского крыла "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В общей сложности Низамова признали виновным по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), статье 278 (попытка насильственного захвата власти) и статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По совокупности ему назначили 23 года лишения свободы. Отбывать свой срок Эдуард Низамов будет в колонии строгого режима.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года ФСБ отчиталась о задержании в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов запрещенной "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В ней состояли россияне и уроженцы Центральной Азии.

Известно, что они проводили вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов. У задержанных дома были изъяты пропагандистские материалы и гаджеты, возбуждены уголовные дела.