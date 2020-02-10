Для "Арктик СПГ-2" заказаны четыре танкера-газовоза

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Мастер по ремонту электрики: http://remont.youdo.com/electrician/lighting/spotlights/, смотреть тут.
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/nedorogoy-remont-vannih-komnat/, подробности по ссылке.
Тут http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/stoimost/, подробности здесь.



Общество Ямало-Ненецкий АО
Ямал СПГ, Сабетта, танкер-газовоз Кристоф де Маржери (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Для "Арктик СПГ-2" заказаны четыре танкера-газовоза

"Современный морской арктический транспорт СПГ", совместное предприятие "Совкомфлот" и "НОВАТЭК", договорилось с группой ВЭБ.РФ о лизинговом финансировании строительства четырех арктических танкеров-газовозов сжиженного природного газа ледового класса "Arc7" для проекта "Арктик СПГ 2". Одновременно компания "СМАРТ СПГ" подписала долгосрочные тайм-чартерные договоры с "Арктик СПГ-2", сообщили Накануне.RU в "Совкомфлоте".

Строительство судов будет вестись на мощностях ССК "Звезда" (поселок Большой Камень, Приморский край). В октябре 2019 г. группа "Совкомфлот" заключила договоры финансирования и отфрахтования пилотного газовоза этой серии.

Инженерные решения, примененные в ходе проектирования этой серии судов с учетом опыта эксплуатации танкера "Кристоф де Маржери", обеспечат им лучшую ледовую проходимость и маневренность в сложных ледовых условиях Западного и Восточного секторов Арктического бассейна. Все газовозы будут зарегистрированы под флагом РФ, наблюдение за строительством будет осуществлять Российский морской регистр судоходства (РС).

Напомним, ранее стало известно, крупнейший грузоперевозчик по Севморпути, "НОВАТЭК", не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2". Михельсон попросил Владимира Путина выделать из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке. Президент поручил профильным вице-премьерам проработать предложение. Позже выяснилось, что "НОВАТЭК" возьмет кредит в $8 млрд на "Арктик СПГ-2".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Для "Арктик СПГ-2" заказаны четыре танкера-газовоза

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Арктик СПГ-2, танкер, Совкомфлот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети