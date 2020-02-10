Для "Арктик СПГ-2" заказаны четыре танкера-газовоза

"Современный морской арктический транспорт СПГ", совместное предприятие "Совкомфлот" и "НОВАТЭК", договорилось с группой ВЭБ.РФ о лизинговом финансировании строительства четырех арктических танкеров-газовозов сжиженного природного газа ледового класса "Arc7" для проекта "Арктик СПГ 2". Одновременно компания "СМАРТ СПГ" подписала долгосрочные тайм-чартерные договоры с "Арктик СПГ-2", сообщили Накануне.RU в "Совкомфлоте".

Строительство судов будет вестись на мощностях ССК "Звезда" (поселок Большой Камень, Приморский край). В октябре 2019 г. группа "Совкомфлот" заключила договоры финансирования и отфрахтования пилотного газовоза этой серии.

Инженерные решения, примененные в ходе проектирования этой серии судов с учетом опыта эксплуатации танкера "Кристоф де Маржери", обеспечат им лучшую ледовую проходимость и маневренность в сложных ледовых условиях Западного и Восточного секторов Арктического бассейна. Все газовозы будут зарегистрированы под флагом РФ, наблюдение за строительством будет осуществлять Российский морской регистр судоходства (РС).

Напомним, ранее стало известно, крупнейший грузоперевозчик по Севморпути, "НОВАТЭК", не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2". Михельсон попросил Владимира Путина выделать из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке. Президент поручил профильным вице-премьерам проработать предложение. Позже выяснилось, что "НОВАТЭК" возьмет кредит в $8 млрд на "Арктик СПГ-2".