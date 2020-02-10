22 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
экстремал, сугроб, берлога (2020) | Фото: chitaitext.ru

В Перми экстремал провел ночь в берлоге, которую вырыл в сугробе в лесу

В Перми экстремал Дмитрий Лядов переночевал в 20-ти градусный мороз в берлоге, которую вырыл сам в сугробе в лесу. Об этом сообщает пермская интернет-газета "Текст".

По информации издания, в сугробе мужчина провел девять часов, при этом с собой у него были только свечи и чай. Внутри сугроба температура составляла -2/+2 градуса. Таким образом, разница по температуре была 23 градуса.

"Все хорошо, я жив, здоров и даже себе ничего не отморозил. В берлоге было относительно тепло и комфортно, если вообще можно применить такие термины", - поделился экстремал впечатлениями.

экстремал, сугроб, берлога(2020)|Фото: chitaitext.ru

Отметим, что это не первый подобный эксперимент за зиму. Как сообщало Накануне.RU, в Тюменской области "захоронили" под слоем снега экстремала из Зеленоградска Олега Резанова. Мужчина пролежал в деревянном саркофаге ночь - с 22 на 23 декабря. В снежном плену, при температуре -22 градуса он провел 12 часов 52 минуты

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В Перми экстремал провел ночь в берлоге, которую вырыл в сугробе в лесу

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Теги: берлога, экстремал, сугроб



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