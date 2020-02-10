Обыски прошли в одном из институтов СО РАН

В Институте горного дела Сибирского отделения (СО) РАН прошли обыски, выемка документов проводится в кабинете директора.

По данным ТАСС, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения директору института Андрею Кондратенко.

В ноябре сообщалось об обысках в Сибирском отделении РАН. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего управляющего делами отделения.

77-летний сотрудник подозревается в превышении полномочий, ущерб бюджету составил более 67 млн рублей.

Напомним, под арестом находится заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, который проходит фигурантом по уголовному делу о растрате.