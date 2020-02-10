22 Августа 2020
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Общество Свердловская область
инфаркт, сердце, боль (2016) | Фото: serdcezdorovo.ru

Медицинский центр "Доктор Плюс" заплатит за халатность по отношению к своему пациенту

ООО "Медицинский центр "Доктор плюс" выплатит своему пациенту 200 тыс. руб. компенсации морального вреда по решению Свердловского областного суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в ноябре 2015 г. Борис С. внезапно почувствовал себя плохо и обратился в медицинский центр с жалобой на ноющую боль в области сердца, в левой руке и челюсти, сухость во рту, метеоризм и выраженную слабость. После того, как терапевт назначил пациенту ЭКГ и поставил ряд предварительных диагнозов, он назначил мужчине диагностические исследования и лечение, и направил к кардиологу. После посещение последнего, в ГБУЗ СО "Уральский институт Кардиологии", Борису С. провели операцию на сердце, в течение которой врачи зафиксировали остановку сердца.

Мужчина пережил обширный инфаркт миокарда, после чего на восстановление своего здоровья он потратил около 50 тыс. руб.: за платный прием в "Доктор Плюс", который обошелся ему в 11 тыс. 350 руб. и назначенные медикаменты стоимостью в 38 тыс. 159 руб.. Борис подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с медцентра стоимость платного приема, расходов на лечение, реабилитацию, а также штраф и компенсацию морального вреда. Борис С. абсолютно уверен в том, что осложнения, после которых ему и потребовалась столь дорогостоящая реабилитация, является следствием некачественно оказанных врачом центра услуг.

По итогам судебных медицинских экспертиз, подозрения потерпевшего были подтверждены. Выяснилось, что у мужчины уже на момент обращения к врачу была форма острого инфаркта миокарда, однако специалист оказался недостаточно компетентным и допустил ряд организационных и диагностических упущений, которые не соответствовали стандартам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Таким образом по постановлению районного суда, МЦ "Доктор Плюс" обязан оплатить штраф в размере 72 тыс.602 руб. и выплатить своему пациенту 100 тыс. руб. морального вреда, а также полностью возместить стоимость платного приема и частично расходы на лечение в размере 33 тыс. 855 руб. Ответчик, не согласный с решением суда, обжаловал его в Свердловской областном суде, однако тот постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений.

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Медицинский центр "Доктор Плюс" заплатит за халатность по отношению к своему пациенту

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Теги: МЦ "Доктор Плюс", пациент, лечение, инфаркт, суд



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