22 Августа 2020
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Политика В России Москва
(2020) | Фото: youtube

Михаил Мишустин ввел новое правило для вице-премьеров

Глава кабинета министров российского правительства Михаил Мишустин обязал вице-премьеров ходить на общие совещания правительства еженедельно по утрам (начало в 9 утра). Такие данные приводит telegram-канал "Подъем" со ссылуой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. По их словам, в понедельник, 10 февраля, Мишустин провел первое такое совещание, на котором, в частности, призвал министров не раздавать обещания о выделении денег из Резервного фонда правительства, а также пообещал провести ревизию бюджетных планов на ближайшее время и не исключил, что они могут быть пересмотрены в пользу увеличения финансирования нацпроектов.

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Михаил Мишустин ввел новое правило для вице-премьеров

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Теги: михаил мишустин, правительство, совещание, вице-премьер



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