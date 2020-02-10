Михаил Мишустин ввел новое правило для вице-премьеров

Глава кабинета министров российского правительства Михаил Мишустин обязал вице-премьеров ходить на общие совещания правительства еженедельно по утрам (начало в 9 утра). Такие данные приводит telegram-канал "Подъем" со ссылуой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. По их словам, в понедельник, 10 февраля, Мишустин провел первое такое совещание, на котором, в частности, призвал министров не раздавать обещания о выделении денег из Резервного фонда правительства, а также пообещал провести ревизию бюджетных планов на ближайшее время и не исключил, что они могут быть пересмотрены в пользу увеличения финансирования нацпроектов.